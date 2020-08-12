12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Okan Böke istifa etti

Galatasaray'da flaş istifa!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, yoğun iş temposu nedeniyle 'nin Sportif AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Fahri , Başkanımız 'in bilgisi ve onayı dâhilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Sportif A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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