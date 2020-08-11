Lemina defteri yeniden açıldı
Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı.
Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı. Terim'in sık sakatlandığı için kadroda düşünmediği Lemina'nın yeniden kiralanması için görüşmeler başladı. Southampton'ın oyuncu ödemelerini düşürmek için Gabonlu oyuncuyu bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. İngiliz ekibi, Lemina'yı satmayı planlıyordu ancak henüz talip çıkmadı.
BU HİKAYE BİTMEDİ
Mario Lemina, sezonun sona ermesinin ardından İnstagram hesabından, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz" ifadesini kullanmıştı. Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama