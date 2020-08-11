Lemina defteri yeniden açıldı

Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı.

Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı. Terim'in sık sakatlandığı için kadroda düşünmediği Lemina'nın yeniden kiralanması için görüşmeler başladı. Southampton'ın oyuncu ödemelerini düşürmek için Gabonlu oyuncuyu bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. İngiliz ekibi, Lemina'yı satmayı planlıyordu ancak henüz talip çıkmadı.

BU HİKAYE BİTMEDİ

Mario Lemina, sezonun sona ermesinin ardından İnstagram hesabından, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz" ifadesini kullanmıştı. Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti.

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