11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Lemina defteri yeniden açıldı

Lemina defteri yeniden açıldı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı.

Başta Lerma ve Mensah olmak üzere yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Galatasaray'da Mario Lemina yeniden ön plana çıktı. Terim'in sık sakatlandığı için kadroda düşünmediği Lemina'nın yeniden kiralanması için görüşmeler başladı. Southampton'ın oyuncu ödemelerini düşürmek için Gabonlu oyuncuyu bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. İngiliz ekibi, Lemina'yı satmayı planlıyordu ancak henüz talip çıkmadı.

BU HİKAYE BİTMEDİ
Mario Lemina, sezonun sona ermesinin ardından İnstagram hesabından, Galatasaray kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederken "Bu hikaye bitmedi. Çok yakında görüşürüz" ifadesini kullanmıştı. Yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Terim onay verdi Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Terim onay verdi
F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a gidiyor! Görüşmeler başladı F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a gidiyor! Görüşmeler başladı
Canlı yayında açıkladı! G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek Canlı yayında açıkladı! "G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör