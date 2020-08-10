Kalu ilk kez idmana çıktı
Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı.
Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı. Bordeaux yönetimi de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımdaki COVID-19 testi pozitif çıkan tek oyuncu olduğunu ancak onun da test sonucunun negatife dönmesiyle sıkıntıları kalmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu gelişme ile birlikte girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
EZELİ REKABET
NİJERYA'da sınırların kapatılması nedeniyle mahsur kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, 6 Temmuz'da Bordeaux'ya dönüşünde COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, iyileşen Kalu'yu kapmak için de yarışacak.
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