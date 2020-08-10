10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Kalu ilk kez idmana çıktı

Kalu ilk kez idmana çıktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.08.2020

Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı.

Menajerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiği Samuel Kalu sonunda corona virüsüne karşı verdiği savaşı kazandı. Pandeminin başladığı Mart ayından sonra ilk kez takımla birlikte idmandaki yerini aldı. Bordeaux yönetimi de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımdaki COVID-19 testi pozitif çıkan tek oyuncu olduğunu ancak onun da test sonucunun negatife dönmesiyle sıkıntıları kalmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu gelişme ile birlikte girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

EZELİ REKABET

NİJERYA'da sınırların kapatılması nedeniyle mahsur kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, 6 Temmuz'da Bordeaux'ya dönüşünde COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, iyileşen Kalu'yu kapmak için de yarışacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'nın yerine yeni aday! Transferde Muslera etkisi Belhanda'nın yerine yeni aday! Transferde Muslera etkisi
Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
G.Saray kaleyi ona emanet edecek! Görüşmeler başladı G.Saray kaleyi ona emanet edecek! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör