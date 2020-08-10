10 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı!

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detaylarına, Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi ulaşmayı başardı.

Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detaylarına, Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi ulaşmayı başardı. F.Bahçe'den teklif almasına rağmen Mert Hakan'ın aksine kararından dönmeyen yıldız için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek. 4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan Emre'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.

GÖNÜL ADAMI

Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre Kılınç'la Fenerbahçe dışında Celta Vigo ve Fiorentina ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübe verdiği sözden dönmeyen ve şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Emre'den Terim oldukça umutlu...

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