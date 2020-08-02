02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da karar zamanı! Lung ve Beto...

Kaleye kim alınacak?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan , 'nın yokluğunda güvenle kaleyi teslim edebileceği bir isim ile anlaşmak istiyor. 'in iki tecrübeli kalecisi ve Lung en büyük adaylar arasında yer alıyor.

Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan , yeni sezonda kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine 'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim Kayseri ile sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung ile yine ile sözleşmesi sona eren 'dan birisini bu hafta içinde yeni file bekçisi olarak ilan edecek.

TERİM'İN TERCİHİ BEKLENİYOR

Her iki kaleci ile görüşmelerin tamamlandığı ve teknik direktör 'in isteği doğrultusunda bu iki isimden birisi ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

MUSLERA 2. YARIDA SAHADA OLACAK

Galatasaray yönetimi Fernando Muslara'nın önümüzdeki sezonun 2. yarısında takıma döneceği öngörüsünde bulunarak kaleci mevkisi için pahalı bir transferden kaçınma kararı almıştı.

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