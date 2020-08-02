Galatasaray'da karar zamanı! Lung ve Beto...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın yokluğunda güvenle kaleyi teslim edebileceği bir isim ile anlaşmak istiyor. Süper Lig'in iki tecrübeli kalecisi Beto ve Lung en büyük adaylar arasında yer alıyor.

Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan Galatasaray, yeni sezonda kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine Süper Lig'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim Kayseri ile sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung ile yine Göztepe ile sözleşmesi sona eren Beto'dan birisini bu hafta içinde yeni file bekçisi olarak ilan edecek.

TERİM'İN TERCİHİ BEKLENİYOR

Her iki kaleci ile görüşmelerin tamamlandığı ve teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu iki isimden birisi ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

MUSLERA 2. YARIDA SAHADA OLACAK

Galatasaray yönetimi Fernando Muslara'nın önümüzdeki sezonun 2. yarısında takıma döneceği öngörüsünde bulunarak kaleci mevkisi için pahalı bir transferden kaçınma kararı almıştı.

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