08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Monaco’dan yeni uçurtma

Monaco’dan yeni uçurtma
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan , Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen , Galatasaray'a öneride bulundu.

Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan , Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen , Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon Hollanda'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.

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