Monaco’dan yeni uçurtma

Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan Monaco, Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen Fransızlar, Galatasaray'a öneride bulundu.

Henry Onyekuru'ya Galatasaray'daki performansına bakarak 15 milyon euro'luk yatırım yapan Monaco, Anthony Musaba'yı da Cimbom'da pişirmek istiyor. 1 Temmuz'da Nijmegen'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusunun tecrübe kazanmasını isteyen Fransızlar, Galatasaray'a öneride bulundu. Yöneticilerin teknik heyete durumu rapor ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların düşünmek için süre istediği kaydedildi. Musaba geçen sezon Hollanda'da 26 müsabakada 9 gol, 5 asist yaptı.

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