Semih Kaya Ahmet Çalık'a takıldı

Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle Galatasaray’da Semih Kaya’nın transferi suya düştü.

Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.

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