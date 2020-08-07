07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Semih Kaya Ahmet Çalık'a takıldı

Semih Ahmet'e takıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle ’da ’nın transferi suya düştü.

Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.

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