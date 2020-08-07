07 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Sorescu öne çıktı

Sorescu öne çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , gündemine 'yu almıştı. Sarı-kırmızılı takımın scout ekibi, oyuncuların özel hayatlarındaki yaşantılarıyla da yakından ilgileniyor.

'ın scout ekibi gündemde olan tüm oyuncuları yakından takip ediyor. Sadece yetenekleri ya da futbolla ilgili olan bölüm değil özel hayatlarını da inceliyor. Sarı- kırmızılıların gündemini bir süredir meşgul ediyor. 22 yaşındaki sağ kanadın, Bükreş'te oldukça sakin ve problemsiz bir yaşam sürdüğü, sadece futbolu odaklandığı belirtildi. Bu durum Terim'in ilgisini daha çok çekti.

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