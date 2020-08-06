Krallar buluştu

2011-2013 sezonları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan ile Radamel Falcao 7 yıl sonra Galatasaray çatısı altında yeniden bir araya geldi.

2011-2013 sezonları arasında Atletico Madrid forması giyen Arda Turan ile Radamel Falcao 7 yıl sonra Galatasaray çatısı altında yeniden bir araya geldi. Birlikte 76 maça çıkan ikili 10 gol üretmeyi başarmıştı. Şimdi herkes sarı-kırmızılı forma altında bu sayıyı çoğaltmalarını bekliyor.

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