06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Aslan durmuyor

Aslan durmuyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yerli rotasyonunu 16 Temmuz tarihinde bitiren , yabancı transferinde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon , Berke Atar, Eray Aydoğan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan gibi yerli basketbolcuların yanına 5. yabancı takviyesi yapıldı.

Yerli rotasyonunu 16 Temmuz tarihinde bitiren , yabancı transferinde hız kesmiyor. Önümüzdeki sezon , Berke Atar, Eray Aydoğan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan gibi yerli basketbolcuların yanına 5. yabancı takviyesi yapıldı. Sarı-kırmızılılar, eski Anadolu Efesli Brock Motum ile anlaşmaya vardı. Avusturalyalı pivotla 1+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve resmi imzanın kısa sürede atılacağı öğrenildi. Anadolu Efes'te 2 yıl oynayan Motum, son olarak Valencia'da forma giymişti. Galatasaray bu sezon Alex Hamilton (guard), RJ Hunter (şutör guard), Daryl Macon (guard) ve Zach Hankins'i (pivot) kadrosuna katmıştı. Aslan'ı yeni sezonda yine Ertuğrul Erdoğan yönetecek.
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