06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Tetteh rüzgarı

Tetteh rüzgarı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.08.2020

Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti. Bu açıklama, forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, " 4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi. Bu açıklama forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıkan Tetteh, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Arda Turan Galatasaray'da Arda Turan Galatasaray'da
Arda Turan: Duygular çok derin Arda Turan: Duygular çok derin
Falcao'dan Arda'ya hoş geldin mesajı Falcao'dan Arda'ya hoş geldin mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör