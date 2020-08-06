Galatasaray'da Tetteh rüzgarı

Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti. Bu açıklama, forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, yaptığı açıklamada Sparta Prag'dan ayrılmak istediğini belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, " 4 yıldır Çekya'dayım ve artık ayrılma zamanım geldi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi. Bu açıklama forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Geçtiğimiz sezon toplam 38 resmi maça çıkan Tetteh, bu maçlarda takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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