06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

İngiliz kapışması

İngiliz kapışması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Porto ile sözleşmesinin son yılına giren Alex Telles için 'nin ardından Manchester United'ın da devreye girdiği ifade edildi.

Porto ile sözleşmesinin son yılına giren Alex Telles için 'nin ardından Manchester United'ın da devreye girdiği ifade edildi. Gelecek sezon şampiyonluğu için hedef koyan Kırmızı Şeytanlar, sol bek pozisyonunda istikrar sergileyemeyen Luke Shaw'un yerini Sambacı yıldızla doldurmayı planladığı belirtiliyor. Bu haberler, muhtemel bir transferden yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray tarafından da yakından takip ediliyor.

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