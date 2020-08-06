"Galatasaray farkı ortaya çıktı"
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek “Gelirlerimiz arttığı için harcama limitimiz 500 milyon lira civarında” dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, "Futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu" dedi. Yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını aldıklarını elirten Yusuf Günay, "Galatasaray bu konuda son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. Diğer takımlar ile Galatasaray arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.
RAKİPLERİNİ SOLLADI
Galatasaray, TFF'den 429 milyon lira harcama limiti aldı. Bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip böylece ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam limitini 475.672.811 TL geride bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama