06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

"Galatasaray farkı ortaya çıktı"

Galatasaray farkı ortaya çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek “Gelirlerimiz arttığı için harcama limitimiz 500 milyon lira civarında” dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, harcama limitlerinin, son 3 yılda futbolda elde edilen gelirlerin ortalaması alınarak hesaplandığını belirterek, " faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu" dedi. Yaptıkları başarılı çalışmaların karşılığını aldıklarını elirten Yusuf Günay, "Galatasaray bu konuda son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. Diğer takımlar ile Galatasaray arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Galatasaray, 'den 429 milyon lira harcama limiti aldı. Bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip böylece ezeli rakipleri ve 'nin toplam limitini 475.672.811 TL geride bıraktı.

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