Galatasaray Mbaye Diagne'yi Al Wahda'ya önerdi!

2019 devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamamış ve yaz transfer sezonunda Club Brugge'ye kiralanmıştı. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesi biten Senegalli futbolcu, Cimbom'a geri döndü. Aslan, kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki golcüyü Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz Club Brugge'ye kiralanmıştı.

Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'ya önerdi.

DİĞER