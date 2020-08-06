06 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Mbaye Diagne'yi Al Wahda'ya önerdi!

O takıma önerdiler! Diagne...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

2019 devre arası döneminde 'a transfer olan , sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamamış ve yaz transfer sezonunda 'ye kiralanmıştı. Belçika ekibiyle kiralık sözleşmesi biten Senegalli futbolcu, Cimbom'a geri döndü. Aslan, kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki golcüyü Birleşik Arap Emirlikleri ekibi 'ya önerdi.

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya edilen , 'da istenilen performansı gösterememiş ve geçtiğimiz yaz 'ye kiralanmıştı.

Burada da disiplinsiz davranışlarıyla dikkat çeken Senegalli golcü, kadro dışı bırakılmıştı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Cimbom'a geri dönen 28 yaşındaki golcü, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Aslan, kadrosunda düşünmediği Mbaye Diagne'yi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi 'ya önerdi.

O takıma önerdiler! Diagne...

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