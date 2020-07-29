29 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mario Lemina’nın gözü yönetimde

Mario Lemina’nın gözü yönetimde
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.07.2020

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti.

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim ne yapacak? Fatih Terim ne yapacak?
Kaan Ayhan için son 3 gün Kaan Ayhan için son 3 gün
Max Kruse: Yarı fiyatına oynarım Max Kruse: Yarı fiyatına oynarım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör