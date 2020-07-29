Mario Lemina’nın gözü yönetimde

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti.

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Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı. Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor.