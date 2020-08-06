Galatasaray anlaşmayı KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Capital Sports Media ile stadyum reklamları konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı takım bu anlaşmayla beraber 1 milyon 60 bin pound (yaklaşık 10 milyon TL) kazanacak.
Galatasaray, Capital Sports Media ile stadyum reklamları konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Capital Sports Media Limited arasında 2020-2021 sezonundan başlamak üzere bir futbol sezonu için maç sırasında 35 dakika olmak üzere saha içi led pano reklamı, iki adet pozisyonda üç boyutlu halı reklamı ve maç öncesi, maç sonrası ve devre arasında olmak üzere toplam 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda KDV dahil 1.062.000 GBP ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre ilk yıl bitiminde beş yıl ve devam etmesi halinde beş yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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