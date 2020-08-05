Galatasaray'a Telles piyangosu! Manchester United...

Manchester United, sezon boyunca yaşadığı sol bek sorununu Porto'dan Alex Telles'i transfer ederek çözmeyi planlıyor.

Manchester United, Portekiz pazarından transfer yapmaya devam ediyor. İngiliz devinin sıradaki hedefi; Alex Telles...



A Bola'da yer alan habere göre; devre arasında Bruno Fernandes'i Sporting Lizbon'dan transfer eden ve sezonu Şampiyonlar Ligi bileti alarak tamamlayan Manchester United, sol bek sorununu ise Porto'dan Alex Telles'i transfer ederek çözmek istiyor. Porto, Telles için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Manchester United ise bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Manchester United kadrosundaki sol beklerden Luke Shaw, bu sezon 20 maç kaçırırken tek yedeği ise altyapıdan yetişen genç isim Brandon Williams...



Öte yandan, Galatasaray ise Alex Telles'in satış fiyatından yüzde 10 pay alacak.



Porto'nun 2016'da Galatasaray'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles, bu sezon 49 resmi maçta 13 gol atıp 12 asist yaptı.

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