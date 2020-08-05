05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın harcama limiti neden daha yüksek? Yusuf Günay açıkladı...

Yusuf Günay'dan harcama limiti açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Kulübü Başkan Yardımcısı , TFF'nin açıkladığı ve olay yaratan takım harcama limitlerinin Galatasaray'da neden daha fazla olduğunu açıkladı. Yusuf Günay, "Futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu." dedi.

TFF'nin açıklamasına göre , en fazla harcama limitine sahip takım olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımın harcama limiti 429 milyon lira olarak belirtilirken, bu oran izin verilen yüzde 15 sapmayla 493 milyon liraya çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı , harcama limitlerinin belirli kriterlere göre hesaplandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu doğru ortaya koyabilmek için harcama limitlerinin nasıl hesaplandığını bilmek gerekiyor. Harcama limitleri, son 3 yılın futbol gelirlerinin ortalaması alınarak belirleniyor. Yani gişe, sponsorluk ve futbolcu satışından gelir giderler ile 'ndeki gelirin bir bölümü, takım harcama limitlerinin tespitinde değerlendiriliyor. Bir anlamda sizin oluşturduğunuz gelir kapasitesine göre belirleniyor. Bunun dışında bağış, borç, kredi gibi gelirlerin bu hesapta yeri yok. Galatasaray, son 3 yıldır sadece sportif anlamda değil, idari anlamda da başarılı oldu. İdari başarı zaten mali başarıyı getirdi. Limitlerin tespiti de bu şekilde. Galatasaray ile diğer takımlar arasında önemli bir fark ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay, Galatasaray'ın yönetimleri döneminde iki kez 'de şampiyon olduğunu hatırlatarak, "İki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Sponsorluk ve stat gelirlerimiz önemli oranda arttı. Yani futbol faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelirler arttığı için Galatasaray'ın limiti 500 milyon lira civarında oldu. Bu da Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun dikkate alınması gereken bir başarısıdır diye düşünüyorum. Galatasaray bizim dönemde 6 transfer dönemi yaşadı. Her dönemde artı verdik. Zaten bu dönemlerde artı verdiğimiz için harcama limitleri bu derece diğer takımlardan farklı şekilde ortaya çıktı." dedi.

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