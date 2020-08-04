Fatih Terim'den Mario Lemina kararı

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina ilgili son karar verildi. Oyuncu yeniden kiralanmayacak.

Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları sürüyor. Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina ilgili son karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim sık sık sakatlanan ve birçok maç kaçıran Gabonlu futbolcuyu yeniden kiralamama kararı aldı.



Geçen sezon sakatlığı yüzünden 10 maçta forma giyemeyen ve sürekli olarak uyluk gerilmesi problemi yaşayan 26 yaşındaki futbolcudan bu nedenle vazgeçildi. Gabonlu oyuncunun iyi performansına karşın devamlılık sorununun olması, fiziksel olarak da iyi durumda olmaması bu kararda başrolü oynadı.

Geride bıraktığımız sezon 1 milyon euro bedelle kiralanan ve 2 milyon 50 bin euro yıllık ücreti olan Lemina'nın sezon içinde bonservisinin alınması gündeme gelmişti. Ancak sakatlık durumu gözönüne alındığında bu karar riskli bulundu.



GARANTİ ADIM ATILACAK



Yoğun ve sıkışık takvimde Lemina gibi fiziksel sorunları olan bir futbolcuya yatırım yapmanın riskleri üzerinde duran Fatih Terim ve ekibi orta alan için bu nedenle daha garanti adım atacak. Terim'in bu çerçevede orta alana güçlü ve istikrarı olan bir oyuncu istediği belirtildi.



Bodrum'da tatilini yapan Lemina'nın menajerleri ise bir taraftan da Beşiktaş'la temasa geçerek futbolcusuna alternatif yaratmak istiyor.

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