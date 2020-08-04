04 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Belhanda’ya Avrupa’dan 2 teklif

Belhanda’ya Avrupa’dan 2 teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

için İtalyan Sampdoria ile bir Fransız kulübü teklif yaptı. Ancak rakam 3 milyon ’yu geçmedi.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi olan için Sarı-Kırmızılı yönetime 2 teklif geldiği öğrenildi. İtalyan kulübü Sampdoria ile birlikte ismi belirtilmeyen bir Fransız kulübünün Faslı orta saha oyuncusu için teklif yaptığı ancak teklif edilen rakamın düşük kaldığı öğrenildi. Teklif edilen rakamın 3 milyon civarında olduğu ifade edildi

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