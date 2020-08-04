04 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

Galatasaray'a Seri'den kötü haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

, 'yi yine kiralamak isteyen Galatasaray'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri arastırılmaya başlandı.

, 'yi yine kiralamak isteyen Galatasaray'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri araştırılmaya başlandı. Fulham'ın, 'e çıkması halinde ise Seri'yi takımda tutacağı belirtiliyor. Şimdi gözler Lemina için Southampton ile yapılan görüşmelere çevrildi.

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