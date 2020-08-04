Galatasaray'a Seri'den kötü haber!

Fulham, Seri'yi yine kiralamak isteyen Galatasaray'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri arastırılmaya başlandı.

Fulham, Seri'yi yine kiralamak isteyen Galatasaray'a önceliğinin oyuncuyu satmak oldugunu belirtti. Yıllık maliyeti kiralama bedeli ile 4 milyon euro üzeri olan Seri'nin alternatifleri araştırılmaya başlandı. Fulham'ın, Premier Lig'e çıkması halinde ise Seri'yi takımda tutacağı belirtiliyor. Şimdi gözler Lemina için Southampton ile yapılan görüşmelere çevrildi.

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