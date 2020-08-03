03 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! 5 yıllık imza attı...

Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! 5 yıllık imza attı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Fransa Ligue 1 ekibi , altyapısında yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran , geçtiğimiz günlerde etmişti. Fransız ekibi, ile olan sözleşmesi biten 'yı da aldı.

17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacak ifade edildi. 2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetmişti.

Galatasaray ile anlaşamayan Mustafa Kapı, Ligue 1'in yolunu tuttu. Öte yandan Mustafa Kapı'nın transferi sonrası Lille'deki Türk futbolcus sayısı da 4'e çıktı.

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