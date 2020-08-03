Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! 5 yıllık imza attı...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray altyapısında yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Lille, geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ı transfer etmişti. Fransız ekibi, Galatasaray ile olan sözleşmesi biten Mustafa Kapı'yı da aldı.

17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacak ifade edildi. 2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün teklifini reddetmişti.

Galatasaray ile anlaşamayan Mustafa Kapı, Ligue 1'in yolunu tuttu. Öte yandan Mustafa Kapı'nın transferi sonrası Lille'deki Türk futbolcus sayısı da 4'e çıktı.

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