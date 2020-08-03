Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!
Lucescu’nun istifasını geri almasıyla Dinamo Kiev’de Marcao defteri yeniden açıldı. 4 İngiliz takımı Luyindama’nın peşinde... Arap takımlarıyla anılan Belhanda için de ilk teklif Fransızlardan geldi
Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı. Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda... Luyindama'yı Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın, olası bir transferden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.
SAMPDORIA TALİP OLDU
Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev... Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı. Marcao için Kiev'in, kapısını çaldığı G.Saray, bedeli 12 milyon euro olarak belirledi. Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslıyı, Sampdoria da gündemine aldı. 10 milyona alınan Belhanda 14 gol attı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Arap takımlarıyla anılan Younes Belhanda için teklif Körfez ülkelerinden değil de Fransa'dan… Faslı oyuncuyu isteyen, Fransız ekibi Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak yönetimin bu öneriyi az bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
ŞİMDİDEN FORM TUTTU
Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.
İLK İŞİ MARCAO
Dinamo Kiev'de teknik direktör olarak göreve yeni başlayan ve taraftar tepkisi nedeniyle 4 gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından geri döndü. Hemen çalışmalara başlayan Rumen hoca, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama