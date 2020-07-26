26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao skandalı

Falcao skandalı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Divan toplantısında söz alan üyelerinden Nedret Yayla, 'ya tepki gösterdi.

Divan toplantısında söz alan üyelerinden Nedret Yayla, 'ya tepki gösterdi. Yayla, "Falcao transferi tam bir skandal! 5.5 milyon Euro para ödüyoruz. Bu futbolcuyu kimin transfer ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok" dedi.

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