Kaan Ayhan için son 3 gün

Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon euro yatıran Kaan Ayhan'ın bonservisini alabilecek.

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Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon euro yatıran Kaan Ayhan'ın bonservisini alabilecek. Galatasaray devrede ancak henüz Kaan'ı ikna edemedi. Çünkü milli oyuncu hem alacağını euro cinsinden istiyor, hem de 2.5 milyon euro istiyor. Türk oyunculara TL verme konusunda prensip kararı olan Galatasaray'ın görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade ediliyor. Cumaya kadar 2 milyon Euro yatırılması gerekirken kum saati işlemeye devam ediyor.