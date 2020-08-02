02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Yeni kaleci Herrerin

Yeni kaleci Herrerin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Sakatlığı nedeniyle Fernando Muslera'dan yeni sezonun ilk yarısında yararlanamayacak olan Galatasaray, aradığı ismi 'da buldu.

Sakatlığı nedeniyle Fernando Muslera'dan yeni sezonun ilk yarısında yararlanamayacak olan Galatasaray, aradığı ismi 'da buldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir Iago Herrerin'in kiralanması için Athletic Bilbao'yla görüşürken Mundo Deportivo, '6 aylığına G.Saray'ın kalesini koruyacağını' yazdı. Elindeki Aslan dövmesiyle bilinen 32 yaşındaki kalecinin, taraftarlarla kısa sürede kaynaşması bekleniyor.
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