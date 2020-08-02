02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Turizm elçisi Falcao

Turizm elçisi Falcao
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

Bodrum'da güneş ve denizin tadını çıkaran Falcao; eşi, üç çocuğu ve misafirleriyle konaklamak için 17 bin euro'luk bir villa kiraladı.

Bodrum'da güneş ve denizin tadını çıkaran Falcao; eşi, üç çocuğu ve misafirleriyle konaklamak için 17 bin euro'luk bir villa kiraladı. Ailesiyle oldukça mutlu görünen yıldızın, günlük yeme-içmeleri için de 8 bin euro ödediği öğrenildi. Ayrıca Bodrum'dan paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşarak kültür elçiliği yapmayı da ihmal etmiyorlar.

MİAMİ İDDİALARI DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmaya niyeti yok. Lig tamamlandı ancak buna rağmen Türkiye'den ayrılmadı ve soluğu Bodrum'da aldı. Hatta eşi Lorelei Taron, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı ve ' 'Türkiye'ye giderek daha fazla aşık oluyorum'' notunu düştü. Bu ortamda Amerika'dan da Falcao'yla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Kolombiyalı yıldız İnter Miami ile anılırken Amerika'nın İspanyolca yayımlanan Diario Las Americas, Miami'nin Falcao'yu sağlık testine sokmadan almak istemediğini belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Falcao için Galatasaray'a geliyor! Falcao için Galatasaray'a geliyor!
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray transferi KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de... Terim'den flaş karar! Gelecek sezon ilk 11'de...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör