02 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Donk limitleri bekliyor

Donk limitleri bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Ryan Donk, Galatasaray'dan yeni sözleşme bekliyor ancak yönetimden henüz bir hareket yok. Hollandalı oyuncu ülkesinden ve 'dan gelen teklifleri şimdilik bekletme kararı alırken yönetime de mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Ryan Donk, Galatasaray'dan yeni sözleşme bekliyor ancak yönetimden henüz bir hareket yok. Hollandalı oyuncu ülkesinden ve 'dan gelen teklifleri şimdilik bekletme kararı alırken yönetime de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Daha fazla beklemesi durumunda takımsız kalabileceğini iletti. Yönetim ise Harcama Limitleri açıklanmadan sözleşme verilmesinin mümkün olmadığını iletti.
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