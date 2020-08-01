01 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Maicon'dan veda paylaşımı

Maicon'dan veda paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

'ın ekibi 'a sattığı Brezilyalı stoper , hesabından veda paylaşımı yaptı.

'ın ekiplerinden 'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu , hesabından veda mesajı yayımladı.

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."


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