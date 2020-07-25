25 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray’a dönüyorum

G.Saray’a dönüyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Sezon başında Galatasaray'a katılıp bekleneni veremedikten sonra Ajax'a kiralanan 'den transfer açıklaması geldi.

Sezon başında Galatasaray'a katılıp bekleneni veremedikten sonra Ajax'a kiralanan 'den transfer açıklaması geldi. Ülkesi Hollanda'da açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Koronavirüs yüzünden ligi bitiremedik ve Ajax'ta kendimi gösteremedim. Şimdi her şeyi yeniden düzeltme zamanı. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağım" diye konuştu.
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