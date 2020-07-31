31 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Bandırmaspor'a kiralanan Ferhan Evren kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Ferhan Evren kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

, alt yapısından yetişen 2 genç futbolcusunu 'a kiraladı. Bandırmaspor'un kadrosuna kattığı isimlerden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ferhan Evren kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. 'ın gelecek vadeden futbolcusu Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

1 Ekim 2000 doğumlu olan Ferhan Evren Galatasaray alt yapısından yetişen yıldız adaylarından biri. Ön libero olan Ferhan aynı zamanda sol ön ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Ferhan Evren 2019-2020 sezonunu Afjet Afyonspor'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu 22 maçta 2 gol kaydetti. Gökay Güney ile birlikte Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi.

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