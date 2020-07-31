31 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor resmen açıkladı

G.Saray'da ayrılık resmileşti! İki oyuncu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

TFF 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, 'ın genç oyuncuları Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiraladığı açıkladı. Balıkesir ekibi, transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

forması giyen iki genç futbolcu Gökay Güney ve Ferhan Evren'in yeni adresi belli oldu. TFF 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, iki ismi de kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır.

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