31 Temmuz 2020, Cuma

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Süper Lig'de sezonun bitmesiyle beraber transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, önceliği iç transfere vermişti. Bu kapsamda maaşında indirim yapılması istenen yıldız isim, sarı-kırmızılıların bu çağrısına yanıt vermezken, Belçika'dan sürpriz bir talibi çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 09:27
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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Fatih Terim'in jokeriydi

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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