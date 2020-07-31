Fatih Kuruçuk'tan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?
Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu Galatasaray'dan teklif alıp almadığını açıkladı.
"SONUNA KADAR HAK ETTİK"
Şampiyonluğu değerlendirerek sözlerine başlayan Kuruçuk, "Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluğumuzu tüm camiamıza armağan ediyoruz. Açıkçası play-off'lar başlamadan önce en son şampiyon olacak takım Karagümrük olarak bakılıyordu. Biz bunları göz ardı ettik. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Futbol adamları Adana Demirspor'u favori gösteriyordu. Bireysel bakıldığında biz daha kaliteli bir kadroya sahibiz" dedi.
"KUPA KALDIRMAYA ALIŞTIM"
İki sezondur şampiyonluk sevinci yaşadığının altını çizen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Ben iki sezondur arka arkaya şampiyonluk yaşıyorum. Kupa kaldırmaya alıştım. Mutlu ve gururluyum. İnşallah kariyerimde birçok kupa kaldırmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.
"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"
Sözleşmesi durumu ile ilgili konuşan Kuruçuk, "Şu an için 1 yıl daha sözleşmem var ve tatildeyim. Devam edip etmeyeceğm henüz belli değil. Ama dediğim gibi sözleşmem devam ediyor ve tatilin tadını çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
GALATASARAY İDDİALARI HAKKINDA...
Fatih Kuruçuk, "Kulüp ismi vermem doğru değil, ancak görüştüğüm takımlar var. Karagümrük ve benim anlaşabileceğim bir yol izleyeceğiz. Onun için net bir şey söyleyemiyorum. Ama görüştüğüm takımlar var. Evet, görüştüğüm takımlar büyük takımlar. Şu an daha her şey taze. Bu konular 1-2 hafta içinde netleşir" diyerek sözlerini tamamladı.
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