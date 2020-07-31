31 Temmuz 2020, Cuma

FUTBOL

Galatasaray ile anılan Fatih Kuruçuk kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Fatih Kuruçuk kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

TFF 1. Lig'den 'e yükselmeye hak kazanan 3. takım olan 'ün genç futbolcusu 'un ismi ile anılıyordu. Genç futbolcunun kim olduğu, özellikleri ve oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Fatih Kuruçuk kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

'ün başarılı stoperi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Genç oyuncunun kariyeri ve bu sezon ortaya koyduğu performans merak ediliyor.

FATİH KURUÇUK KİMDİR?

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 192 cm boyu olan Fatih Kuruçuk stoper pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 27 maçta 5 gol ile takımına katkıda bulundu.

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