10 numara yarışı

UEFA'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı Blend Baftiu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına girdi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

UEFA'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu listesinde ikinci sırada yer verdiği Kosovalı Blend Baftiu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına girdi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki on numara için kulübünün, bonservisin yanında gelecek satıştan pay da istediği ifade edildi. İki kulübün transfer etmek için yarıştığı kaydedildi.