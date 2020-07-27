28 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Hulk transfer teklifini duyurdu! Galatasaray...

Hulk transfer teklifini duyurdu! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Yıldız golcüsü 'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı alan ve yeni sezon öncesi forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ile ilgilendiği iddia edilmişti. Brezilyalı golcü, yaptığı açıklamada Türkiye'den teklifi aldığını doğruladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddia edilen isimlerden Brezilyalı oyuncu verdiği röportajda, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı.
Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu Hulk, Brezilya'nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'nın dışında Çin'den de bir teklif aldım" dedi.

Hulk bu açıklamasına ek olarak Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğini henüz bilmediğini söyledi. 2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı golcü oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin'den ayrılma kararı aldı. 31 Aralık'ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk'un adı bir süredir Falcao'nun yerine Galatasaray'la anılıyor.

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