Belhanda'nın menajeri açıkladı! Körfez ülkeleri ve transfer...
Galatasaray taraftarlarıyla arasını bir türlü düzeltemeyen ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, transfer açıklaması yaptı. Ünlü menajer aynı zamanda Henry Onyekuru'nun Başakşehir'e transfer olup olmayacağına dair soruyu da cevapladı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan, taraftarla atışan ve yüksek maliyetiyle gündeme gelen Younes Belhanda için resmi ağızdan transfer açıklaması geldi. Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, körfez ülkelerinden teklifler olduğunu doğruladı.
Aynı zamanda Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan ünlü menajer, Fanatik'in bu iki oyuncu için sorduğu soruları yanıtladı.
"KÖRFEZ ÜLKELERİ YETERLİ TEKLİFİ VERİRSE..."
Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif geldiğini belirten ünlü menajer, "Teklifler var. İstediğimiz şartlar sağlanırsa Belhanda bu bölgeden bir takıma transfer olacak. Şartlar sağlanamazsa kontratını Galatasaray'da tamamlayacak" dedi.
"ONYEKURU-BAŞAKŞEHİR DOĞRU DEĞİL"
Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya geri dönen Onyekuru için Başakşehir iddialarını da değerlendiren D'Avila, "Bazı şeyler konuşuluyor ama Monaco ona güveniyor. Başakşehir iddiaları ise kesinlikle doğru değil" dedi.
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