Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 2 aday! Milli kaleciler...

Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Fernando Muslera'nın, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Galatasaray Uruguaylı file bekçisinin alternatiflerini belirlerken yabancı kuralı nedeniyle Türk isimlere yöneldi. İşte listedeki 2 aday...

Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk'tan memnun kalmayan Galatasaray'da yedek kaleci takviyesine karar verildi.

Sabah'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında yer alan Volkan Babacan için Medipol Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu-lacivertliler bonservis isterse sarı-kırmızılıların B planı eski kalecisi Sinan Bolat.

Belçika'da iyi işler çıkaran Sinan'ın Antwerp'le sözleşmesi sona erdi.

"GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki milli file bekçisi, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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