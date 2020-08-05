05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao’dan Beyrut'a destek mesajı!

Falcao’dan Beyrut'a destek mesajı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

'ın yıldız futbolcusu , Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili olarak Twitter'dan paylaşım yaptı. Yıldız golcü "Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket” ifadelerini kullandı.

'ın Başkenti Beyrut'taki limanda patlayıcı madde dolu bir depoda yaşanan patlama sonrasında 60'dan fazla insan hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.

Yaşanan felaketin ardından konuyla ilgili olarak açıklama yapan 'ın yıldız futbolcusu , Beyrut halkına başsağlığı mesajı yayınladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Falcao, "Beyrut'taki insanlara başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket" ifadelerini kullandı.

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