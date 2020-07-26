26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Selçuk İnan'a duygusal veda

Selçuk İnan'a duygusal veda
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

2011 yılında bu yana formasını giydiği 'da futbol bırakma kararı alan , sarı-kırmızılı takımda forma giydiği futbolcu arkadaşlarının mesajlarını izlerken duygusal anlar yaşadı.

'da futbolu bırakan , Stadı ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Selçuk, Galatasaray Stadyum Müzesini gezdi, Türk Telekom Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Selçuk İnan, Galatasaray'daki 9 sezonda kazandığı 14 kupayla fotoğraf çekildi.

Selçuk İnan, kendisi için kulübün hazırlattığı ve Galatasaray'da birlikte forma giydiği futbolcu arkadaşlarının mesajlarını izledi. Tecrübeli ismin mesajları izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hazırlanan videoda bu sezon Galatasaray'da top koşturan , , , Mario Lemina, , Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli ve Okan Kocuk'un yanı sıra daha önce sarı-kırmızılı formayı terleten , , , , Bafetimbi Gomis, , Olcan Adın, , , Armindo Bruma, Fernando Reges, , , Semih Kaya, Ozan Kabak ve Didier Drogba'dan da mesajlar yer aldı.

Videoyu izledikten sonraki hislerini anlatan Selçuk İnan, "Çok duygulandım. Bu kadar önemli futbolcuların, bu kadar güzel insanların ufacık da olsa kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek bile beni mutlu etti. Hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden değerli, önemli. Gerek saha içinde gerekse saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm. Her şeyin bir sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu ve aileleriyle birlikte güzel bir hayat diliyorum. İlla ki her biriyle yolumuz yeniden kesişecek. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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