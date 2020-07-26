26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Kaan Ayhan Galatasaray yolunda

F.Bahçe'nin gözdesi Aslan oluyor! Menajerine talimat verdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan , ezeli rakibi 'nin de gündeminde yer alan 'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı. Milli futbolcunun, temsilcilerine sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini bildirdiği öğrenildi.

'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri 'ın transferi. 'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un 'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.
Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

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