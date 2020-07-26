26 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

İşte Galatasaray’ın sezon boyunca yaşadığı şanssızlıkların özeti

İşte Galatasaray’ın sezon boyunca yaşadığı şanssızlıklar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Belhanda'nın çenesi kırıldı. Faslı özel maskeyle hemen takıma dönse de eski performansından uzak kaldı.

Belhanda'nın çenesi kırıldı. Faslı özel maskeyle hemen takıma dönse de eski performansından uzak kaldı. sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu ve 20'den fazla maç kaçırdı. Falcao gibi Lemina da müzmin sakat çıktı.Luyindama'nın milli takımında çapraz bağları koptu ve Kasım ayında sezonu kapadı. İki ciddi sakatlık geçiren Andone de diğer önemli kayıptı.

Devre arasında gelen Henry Onyekuru sıtma oldu. Takıma 1 ay geçen katılan Nijeryalı futbolcu, Monaco geri çağırınca 1 ay önce ayrıldı.

Yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve teknik direktör 'in testleri Covid-19 pozitif çıktı. Oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdiler.

Başkan Mustafa Cengiz, Mayıs ayında beyin ve mideden iki kritik ameliyat geçirdi. Halen tedavisi devam ediyor.

Pandemi dönüşü Rize'de Muslera'nın ayağı kırıldı ve Uruguaylı kalecinin boşluğunu Okan Kocuk dolduramadı.

, Yeni Malatya, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Antalyaspor'dan yediği son dakika golleriyle şampiyonluğa havlu atan Galatasaray uzatmada 'ye teslim olup Avrupa'dan elendi.

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