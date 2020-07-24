24 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Hasan Şaş'tan olay sözler! "O maç kırılma noktasıydı"

Hasan Şaş'tan olay sözler! O maç kırılma noktasıydı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

Galatasaray'ın sezon içerisinde yollarını ayırdığı yardımcı antrenör , sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şaş, Başakşehir maçının ligin kırılma noktası olduğunu söyledi.

Galatasaray'da bu sezon bir süre 'in yardımcılığı görevini üstlendikten sonra istifa eden , sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılıların geçirdiği sezonu değerlendirdi. Tecrübeli isim, Galatasaray için Başakşehir maçının kırılma anı olduğunu dile getirdi.

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Hasan Şaş'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantrasyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikapı vardı ama Galatasaray olarak biz her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden, finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık. Ve ilk yarıda istediğimiz performansı alamadık. İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplarken, özellikle geriden oyun kurarken, kendi kalemizden diğer rakip kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla taşıdık ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık.

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"O MAÇ LİGİN KIRILMA NOKTASIYDI"

Özellikle Başakşehir maçında bir santrfor eksikliği göze çarptı. Eğer Falcao sakatlanmamış olsaydı, o maç en azından üç veya dört farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki eksikliğimiz bizi bu maçta belki sezon en iyi maçını oynarken skor olarak geriye attı. O maç ligin kırılma noktasıydı. Eğer o maçı kazanıp, farkı beş puana düşürseydik, Trabzon ve Başakşehir'in son beş haftada kaybettiği puanlar ortadaydı ve Galatasaray burada çok rahat tecrübesi ile şampiyon olabilirdi. Ama kısmet böyleymiş. Pandemi süreci ve Başakşehir maçının berabere bitmesi ligin kırılma noktasıydı. Bu vesileyle Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Büyük problemler yok, büyük takımların her sene şampiyonluğa oynamak gibi zorunlulukları var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Bu arada eski takım arkadaşım 'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum.

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