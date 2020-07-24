Daryl Macon Galatasaray'da!

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı gard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Baş antrenör Ertuğrul Erdoğan ile imzalanan yeni sözleşme sonrası transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray Doğa Sigorta, arka alan rotasyonunu yavaş yavaş oluşturuyor.

Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki şutör guard Daryl Macon ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

2018 NBA Draftı'nda herhangi bir takım tarafından tercih edilmeyen Macon, daha sonrasında 2018-2019 sezonunda 8 maçta Dallas Mavericks forması giydi ve bu maçlarda 3,6 sayı, 1,5 ribaund, 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

2019-2020 sezonunda ise kendisine two-way sözleşme ile Miami Heat kadrosunda yer bulan 1,88'lik oyuncu, 4 maçta 0,8 sayı ve 0,3 asist ortalamaları ile oynadı. Macon, bu maçlarda ortalama 3,5 dakika süre aldı.

Profesyonel kariyerinin diğer bölümlerinde G League'de boy gösteren Macon, Sioux Falls Skyforce formasıyla 2019-2020 sezonunda 16'sı ilk 5'te olmak üzere 35 maça çıktı ve ortalama 28,4 dakika süre alarak 17,0 sayı, 4,2 ribaund ve 4,8 asist istatistikleri üretti.

Macon, bu maçlarda %37 üçlük, %49,7 ikilik, %79,6 serbest atış isabet oranları yakaladı.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

29 Kasım 1995, Arkansas doğumlu oyuncu, 1.88 cm boyunda.

Kolej kariyerine Holmes Community College'da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, üçüncü yılında Arkansas Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Arkansas'taki ilk sezonunda konferansının en iyi ikinci beşine seçilirken 13.4 sayı, 2.6 ribaund, 2.2 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Kolejdeki son yılında ise 17.1 sayı ve 4 asist ortalamaları tuttururken üç sayı çizgisinin gerisinden %43.8 gibi yüksek bir yüzdeyle oynaması dikkatleri çekti ve konferansında bir kez daha en iyi ikinci beşe seçildi.

2018 NBA Draft'ının ardından Dallas Mavericks ile G-League'i de içeren bir two-way kontrat imzaladı. 2019 yazında ise Miami Heat ile two-way kontrat imzaladı. G-League ve NBA'de geçen iki sezonunda 76'sı G-League'de olmak üzere toplam 88 maça çıktı ve 18.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

24 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Avrupa basketboluna ayak basacak.

Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

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