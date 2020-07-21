21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den büyük feda! Kulüp çalışanları için...

Terim'den büyük feda! Kulüp çalışanları için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Galatasaray'ın teknik direktörü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sürecinde kulüp çalışanlarının maaşlarının yüzde 40'ını kendi cebinden karşıladığı ortaya çıktı.

Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde %15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı.

Sabah'ın haberine göre; Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör büyük bir fedakârlığa imza attı. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadı.

Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü.

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