23 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok hareket! Ayrılıyor mu?

Falcao'dan şok hareket! Ayrılıyor mu?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.07.2020

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan fakat bir türlü sakatlıktan kurtulamayan 'dan flaş bir hareket geldi. Kolombiyalı golcü, kendisini transfer etmek istediği iddia edilen Inter Miami takımını takip etti.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.

Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı. İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cimbom büyük oynuyor! Transferde bombalar art arda... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında ayrılığı açıkladı! Mucize olmazsa yollar ayrılacak Canlı yayında ayrılığı açıkladı! "Mucize olmazsa yollar ayrılacak"
Cimbom büyük oynuyor! Transferde bombalar art arda... Cimbom büyük oynuyor! Transferde bombalar art arda...
G.Saray duyurdu! Covid-19 test sonuçları... G.Saray duyurdu! Covid-19 test sonuçları...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör