Galatasaray'da Radamel Falcao'dan şok hareket! Ayrılıyor mu?
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan fakat bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao'dan flaş bir hareket geldi. Kolombiyalı golcü, kendisini transfer etmek istediği iddia edilen Inter Miami takımını takip etti.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.
Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı. İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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