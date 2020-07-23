23 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi

Cimbom'dan transfer hamlesi! Terim ısrarla istedi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

’ın menajeri ile dün masaya oturuldu. Görüşmele-r de ciddi ilerleme kaydedildi. Sarı-Kırmızılı yönetim Karaman’ın kulübü ile olan “2 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini işletmeye ahzırlanıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son derece önemli bir gelişme yaşandı. Gurbetçi santrfor 'ın menajeri Ersin Akan Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldi. Ersin Akan Stadı'nın önünden de bir fotoğraf paylaştı.

TERİM İSTEDİ MENAJERİ GELDİ

Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler Türk Telekom Ali Sami Yen Kompleksi'nde yapıldı. Görüşmeler 'in talebi ve isteği doğrultusunda gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!

2 MİLYON EURO'YA SERBEST...

Karaman'ın sözleşmesinde 'un küme düşmesi durumunda "2 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi vardı. G.Saray bu maddeyi işletmeye hazırlanıyor.

MİLLİ TAKIMA İLK TERİM ÇAĞIRDI

Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karaman, F.Bahçe'nin de gündemindeydi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması haberin devamı

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