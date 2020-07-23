Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi
Kenan Karaman’ın menajeri ile dün masaya oturuldu. Görüşmele-r de ciddi ilerleme kaydedildi. Sarı-Kırmızılı yönetim Karaman’ın kulübü ile olan “2 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini işletmeye ahzırlanıyor
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son derece önemli bir gelişme yaşandı. Gurbetçi santrfor Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldi. Ersin Akan Türk Telekom Stadı'nın önünden de bir fotoğraf paylaştı.
TERİM İSTEDİ MENAJERİ GELDİ
Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler Türk Telekom Ali Sami Yen Kompleksi'nde yapıldı. Görüşmeler Fatih Terim'in talebi ve isteği doğrultusunda gerçekleştirildi.
2 MİLYON EURO'YA SERBEST...
Karaman'ın sözleşmesinde Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda "2 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi vardı. G.Saray bu maddeyi işletmeye hazırlanıyor.
MİLLİ TAKIMA İLK TERİM ÇAĞIRDI
Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karaman, F.Bahçe'nin de gündemindeydi.
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