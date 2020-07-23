Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını duyurdu. Sarı-kırmızılılarda tüm testler negatif çıktı.

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (22 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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