17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Semih beklemede

Semih beklemede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Sparta Prag ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan , İstanbul'a geldi.

Sparta Prag ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan , İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki stoperin Galatasaray kulübünden haber beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda 12 kupa kaldıran milli stoperin yuvasına dönmek istediği kaydedildi. Sezon tamamlandıktan sonra görüşmelerin başlayacağı bildirildi.
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